جامعة إكستر البريطانية تنضم لحراك الجامعات المطالب بوقف التعاون مع "اسرائيل"

وطن: منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتصاعد الحراك الطلابي في جامعات بريطانيا للضغط على الحكومة لإدانة الإبادة الجماعية في غزة ووقف دعمها لقوات الاحتلال.

ففي جامعة اكستر البريطانية طالب الطلبة المحتجون بإصدار بيان يطالب بوقف اطلاق النار في غزة، وبوقف التمويل لإسرائيل وسحب الاستثمارات من شركات السلاح و المقاطعة الأكاديمية و فك الشراكة مع الجامعات الاسرائيلية.

كما وطالبوا بدعم التعليم في فلسطين من خلال توفير بعث لطلبة غزة والتعاون مع الجامعات الفلسطينية لاعادة بناء العملية التعليمية في غزة، واعادة النظر في التعريف العالمي لمعاداة السامية، وطالب الطلبة والاكاديميون بضمان حرية التعبير.

وتعتبر جامعة اكستر من الجامعات البريطانية العريقة و هي إحدى جامعات مجموعة راسل المرموقة.

وتتصاعد المظاهرات الرافضة للحرب على غزة والتي اكتسحت ساحات الجامعات الأميركية تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتنادي بعدة مطالب منها وقف إطلاق النار، ووقف التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية إسرائيلية، وسحب الجامعات لاستثماراتها من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل.

وبدأت المظاهرات في 17 أبريل/نيسان في جامعة كولومبيا، حيث نظم تحالف طلابي يضم أكثر من 120 منظمة طلابية وأعضاء هيئة التدريس اعتصاما، ونصبوا خياما على أرض الجامعة، ولحقت كولومبيا الجامعات الأميركية الأخرى تباعاً.