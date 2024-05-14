الاحتلال يعترف بمقتل مستوطن وإصابة 5 جنود آخرين في "أدميت" جراء استهداف من حزب الله

وطن: أعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن مقتل مستوطن وإصابة 5 جنود في جيش الاحتلال، جراء استهداف حزب الله الجليل الغربي، مساء الثلاثاء.

وذكرت القناة "الـ12" الإسرائيلية أنّ المستوطن، الذي قُتل في مستوطنة "أدميت"، كان يقدم المساعدة إلى الجنود بعد تعرضهم لصاروخٍ مضاد للدروع. وعلى إثر ذلك، أُطلق صاروخ آخر نحو المكان نفسه، فقُتل على الفور.

وفي أقل من أسبوع، وفقاً للقناة، فإنّه قُتل 3 جنود ومستوطن في الشمال.

وكان حزب الله قد استهدف اليوم الثلاثاء، في عملية واحدة ضدّ الاحتلال، 3 أهداف مرتبطة بمنطاد تجسّس إسرائيلي، بصورة متتالية.

وبحسب بيان الحزب ، الذي أعلنت فيه تنفيذ هذه العملية، فإنّ الأهداف هي: قاعدة إطلاق المنطاد، والتي تدمّرت، وآلية التحكم في المنطاد، والتي تدمّرت كاملةً، وطاقم إدارة المنطاد، والذي أُصيب بصورة مباشرة، ووقع أفراده بين قتيلٍ ومصاب.

وأكّد البيان على أنّ الاستهداف جاء بعد تتبّع مستمر لحركة المنطاد التجسّسي، الذي يرفعه الاحتلال الإسرائيلي فوق مستوطنة "أدميت"، بهدف المراقبة والتجسّس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته والتحكم فيه.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأنّ المئات من مستوطني شمالي فلسطين المحتلة نظموا وقفات احتجاجية عند التقاطعات الرئيسة في الجليلين الأعلى والغربي، احتجاجاً على عدم وجود خطة للشمال، وانعدام الأمن، وغياب الميزانية، وانهيار أصحاب الأعمال والمزارعين.

وشملت الاحتجاجات مفارق مستوطنات المطلة، "كريات شمونة"، "شلومي" وغيرها. وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي إنّ رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات المُخلاة شاركوا في الاحتجاجات.