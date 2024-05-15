واشنطن تخطط لتسليم الاحتلال أسلحة جديدة بمليار دولار رغم التحركات في رفح

وطن: ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس بذلك، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها.

ووفقا للتقرير، تحتوي الحزمة على ذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية أخرى، بدأت الحكومة أيضا عملية التفويض في الكونجرس، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، بحسب قناة (سي إن إن) التلفزيونية.