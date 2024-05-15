اللواء بجيش الاحتلال إسحاق بريك: الجيش لا يملك القدرة على إسقاط حماس ولا فائدة من الاستمرار بالحرب

وطن: قال اللواء (احتياط) في جيش الاحتلال إسحاق بريك، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال لا يملك القدرة على إسقاط حماس حتى لو طال أمد الحرب، ولا فائدة من الاستمرار فيها و"إسرائيل" ستتكبد أضرارًا جسيمة.

وأضاف اللواء بأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار جيش الاحتياط والاقتصاد، وأن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف قوات الاحتلال.

وأكَّد اللواء بجيش الاحتلال بريك بأن دخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرة "إسرائيل" على إسقاط حماس، في حين عجز جيش الاحتلال عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.