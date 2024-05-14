الحب والحرب

كتب الطالب محمد أبو نعمة من جامعة بيت لحم:

تشتعل من هنا و هناك حسب توزع موازين القوى و من يمتلك سلاحا فتاكا يكن الاقوى و يسيطر على العالم المتأمل لهذه الدوامة العابرة للقرون يخنقه غبار الحطام و الركام الذي لا ينفك متصاعدا مهما تقدم الزمن و العصر و يعتريه إحساس بقبح العالم و عجز الانسان و سيغيب عليه أن يفطن الى تلك البراعم الرقيقة التي تنمو خلسة من بين الركام، تكبر متطلعة لنور الحياة انها براعم الحب فهل يوجد الحب زمن الحرب؟ هل تصمد رقة الحب امام قسوة الحرب؟ و هل من تشابه بينهما؟

قد تعيش الحب دون أن تبحث عنه، وقد تدخل الحرب قبل أن تستعد لها، وإن وقعت في أي منهما فلا مجال لك أن تهرب؛ فهو واقعٌ ويجب أن تعيشه، شئت أم أبيت! فعلاقة الإنسان بالحب والحرب معًا علاقة أزلية، جذورها ممتدة من قبل الكلام ومن مبتدأ الحرف.

لنا في قصة الحب التى جمعت غسان كنفاني بغادة السمّان نموذجا للحب زمن الحرب غير أن أيدي الغدر الأسرائيلية أنهتها بإغتيال غسان كنفاني قصة خلدها التاريخ ككثير من القصص و الروايات كلها تتكلم عن الحب زمن الحرب تروي أحداث و أهوال يعيشها أبطال جمعهم الحب تحت أصوات المدافع و طلقات الرصاص في أماكن مختلفة من العالم و كلها تتضمن دعوات للحياة و تكريس الحرية بدستور الحب الكبير الذي يجمع الكل دون تمييز

فقد قال ايضاً توفيق قصاب متغنياً "براءة عينيك الطفلتين تقول لي أن ما حولي من خراب صار جنة و أن كل المحاربين أبدلوا أسلحتهم أزهارا و أن الطائرات بدأت تقصف العاشقين بالياسمين" وإنه لا شئ فوق الحب!! و إن صوت الحب......أعلى من صوت الرصاص.

فهل الحروب تقتل الحب بالقلوب ؟ أم تحرق وتحطم مشاعرنا الإنسانية لتجبرها على تبديل رداء النقاء والفرح بردائها الأسود الكئيب ؟

أو هل يموت الحب ويُدفن في أرض الأحزان المؤلمة ؟ أم يبقى في زوايا قلوبنا ينتظر نهاية المعركة لأنَّ حُباً أقوى وأكثر تأثيراً وأثراً يتصدر أرض الحروب هو حب الوطن ؟

تساؤلات كثيرة لايملك الإجابة عليها إلا من لامس العشق والحب قلوبهم واستوطن بها في أزمنة الأمان وذاقوا الشتاتَ والفراق والانتظار الصعب في أزمنة الحروب .