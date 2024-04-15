حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال في حرج "حانيتا" وثكنة "ميتات"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم الاثنين، مواصلة استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة ‌‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية مؤكّدة إصابته إصابةً مباشرة.‏

كما استهدفت المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه بشكلٍ ‏مباشر.‏

واستهدفت ‏انتشاراً لجنود الاحتلال في حرش "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مؤكّدين استهدافه بشكلٍ مباشر.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية ‏تجمّعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيلٍ ‏وجريح.‏

وفي عمليةٍ نوعية، فجّر مقاتلو المقاومة عدداً من العبوات الناسفة في قوة من لواء "غولاني" الإسرائيلي، عند تجاوزها الحدود اللبنانية، ودخولها إلى ‏منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّها فجّرت العبوات الناسفة عند وصول القوة الإسرائيلية إلى موقع العبوات، ما أدى إلى وقوع أفرادها ‏بين قتيلٍ وجريح.

وأشارت المقاومة الإسلامية إلى أنّ هذه العملية أتت بعد متابعةٍ ‏دقيقة وتوقّع، لتحركات قوات الاحتلال في المنطقة.

المصدر: "الميادين"