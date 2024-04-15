حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال في حرج "حانيتا" وثكنة "ميتات"
وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم الاثنين، مواصلة استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.
وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية مؤكّدة إصابته إصابةً مباشرة.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه بشكلٍ مباشر.
واستهدفت انتشاراً لجنود الاحتلال في حرش "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مؤكّدين استهدافه بشكلٍ مباشر.
كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيلٍ وجريح.
وفي عمليةٍ نوعية، فجّر مقاتلو المقاومة عدداً من العبوات الناسفة في قوة من لواء "غولاني" الإسرائيلي، عند تجاوزها الحدود اللبنانية، ودخولها إلى منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.
وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّها فجّرت العبوات الناسفة عند وصول القوة الإسرائيلية إلى موقع العبوات، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.
وأشارت المقاومة الإسلامية إلى أنّ هذه العملية أتت بعد متابعةٍ دقيقة وتوقّع، لتحركات قوات الاحتلال في المنطقة.
المصدر: "الميادين"