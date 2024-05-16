"آكشن إيد": 75% من مواطني قطاع غزة نزوحوا من منازلهم منذ بدء العدوان

وطن: قالت منظمة "آكشن إيد" الدولية، إن أكثر من 75% من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، لمناسبة ذكرى النكبة، أن معظم المواطنين اضطروا إلى النزوح عدة مرات وسط ظروف خطيرة للغاية مع عدم وجود أمل في العثور على أي مكان آمن للعيش فيه.

وأشارت إلى أن المواطنين في قطاع غزة يواجهون موجة جديدة من النزوح بعد أن أصدر الاحتلال أوامر إخلاء لأجزاء من رفح، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، إذ نزح أكثر من 450 ألف مواطن من المدينة، وفقا للأونروا، ومع ذلك لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه، كما لا تتوفر المساحة أو الموارد أو البنية التحتية لاستيعابهم.

ولفتت المنظمة إلى أن نحو 4 آلاف مواطن في الضفة الغربية اضطروا العام الماضي إلى النزوح من منازلهم، بسبب عنف المستعمرين وقيود الحركة وعمليات الهدم.

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