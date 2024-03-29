ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة إلى 32 ألفا و623 شهيداً

وطن: ارتفعت، الجمعة، حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى "32 ألفا و623 شهيدا، و75 ألفا و92 مصابا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، والصادر بالتزامن مع مرور 175 يوما على الحرب.

وأفاد التقرير بأن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح أن "حصيلة العدوان ارتفعت إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا".

وفي السياق، أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويستمر القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار في رمضان.