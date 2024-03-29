"بايدن" و"نتنياهو".. انقلب السحر على الساحر

كتب أحمد عبدالوهاب: لا يمكن أن يفرط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كرسي الحكم لأكبر دولة في العالم بسهولة، خصوصًا أن العديد من استطلاعات الرأي، تؤكد أن غريمه «ترامب» لديه فرص قوية في الفوز بالانتخابات المُمقبلة، بعد تراجع شعبية «بايدن»، الذي أصبحت حظوظه محدودة، بسبب سياساته التي أدخلت الولايات المتحدة، في صراعات وأزمات سياسية واقتصادية.

ويبدو أن الدعم غير المحدود، الذي قدمه «بايدن» لحليفه «نتنياهو»، منذ الحرب على غزة، عقب أحداث 7 أكتوبر، أفقد الرئيس الأمريكي الكثير من شعبيته، داخل الولايات المتحدة وخارجها، لرعايته جرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي أصبح وكأنه مدينة أشباح، بعد تدمير معظم المباني والمنشآت، جراء القصف الوحشي، ونزوح سكان غزة إلى مدينة رفح، التي تخطط إسرائيل لشن عملية عسكرية عليها.

وصف بايدن لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه «أحمق» في أكثر من لقاء، أن التوتر بينهما قد بلغ ذروته، خصوصًا بعد فشل «بايدن»، في إقناع إسرائيل بتغيير نهجها العسكري في غزة، وعدم رغبته في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ليتخذ الرئيس الأمريكي لهجة أكثر حدة، إذ وصف الهجوم العسكري الإسرائيلي في القطاع بأنه «مُبالغ فيه».

العلاقة المتوترة بين «بايدن» و«نتنياهو»، وثقتها بعض التقارير الإعلامية، التي كشفت عن إمكانية اقتراب قطيعة بين الحليفين، والتي تشير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت لا تنظر إلى إسرائيل كشريك يمكن التأثير عليه، بالإضافة إلى أن قيام بايدن بتوبيخ نتنياهو في أكثر من لقاء، يؤكد على وجود «شرخ» في العلاقة الممتدة لسنوات طويلة، ولولا اللوبي اليهودي الذي له الكلمة العليا في الولايات المتحدة، لكان بايدن قد اتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه نتنياهو المتغطرس.

الرفض الدائم لرئيس حكومة الاحتلال، وقف إطلاق النار، يؤكد أنه رغبته في استمرار الحرب حتى يتمكن من البقاء في السلطة، وهو الأمر الذي أصبح يثير غضب «بايدن»، ودلت على ذلك تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، والذي أكد فيها، أن الرئيس الأمريكي لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عمليات رفح الفلسطينية.

بالتأكيد جرائم «نتنياهو» تجاه غزة، والمشاهد المروعة للنساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين، أثارت غضب شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي، وانعكس ذلك من خلال المظاهرات التي خرجت بالآلاف تندد بجرائم الاحتلال، والهتافات المعادية لبايدن، عكست تراجع شعبيته في الشارع الأمريكي، بسبب دعمه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

فشل الرئيس الأمريكي في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في قطاع غزة، ووصفه لنتنياهو بأنه «العائق الرئيسي» أمامه، ومن المستحيل التعامل معه، وحتى التحول الحاد في الخطاب الأمريكي لن يكون له تأثير يُذكر ما لم تبدأ الولايات المتحدة في فرض شروط على دعمها لإسرائيل، بالإضافة إلى حالة عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية عن استمرار القتل المرتفع للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.

نتنياهو المتغطرس يتحدث دائمًا عن سيطرة إسرائيلية على قطاع غزة، ما بعد الحرب، وإقامة منطقة عازلة على حدود القطاع، وهو ما ترفضه واشنطن، وثمة الخلافات حول النهج الذي قرره نتنياهو إزاء السلطة الفلسطينية برفضه عودتها إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب والخضوع لرفاقه بالحكومة برفض تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، ورفض إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتدرك الإدارة الأمريكية، أن السياسات الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، من شأنها أن تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، رغم جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على الهدوء فيها، علاوة على ذلك، وجود خلافات بين «بايدن» و«نتنياهو»، بشأن حل الدولتين ما بعد الحرب، وباتت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم صراحة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يرفضه نتنياهو.

ورغم الموقف الأمريكي المناهض لسياسات «نتنياهو»، إلا أنه تمسك بجميع المواقف التي تعارضها واشنطن، ولوح بالحرب على السلطة الفلسطينية، وهو ما نقلته الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، عن «نتنياهو»، قوله لأعضاء اللجنة إن حكومته تستعد لاحتمال المواجهة مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ويبرر رئيس حكومة الاحتلال، جرائمه تجاه «غزة»، بأن السُلطة الفلسطينية و«حماس»، يريدان القضاء على إسرائيل، والأكثر من ذلك، أن حماقة رئيس حكومة الاحتلال، وصلت لمهاجمة «اتفاق أوسلو»، الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ضمن حل الدولتين، ووصفه بأنه «كارثة».

الإثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة، وكانت المفاجأة عدم تدخل الولايات المتحدة باستخدام «الفيتو»، لعدم تمرير القرار، مثلما فعلت أكثر من مرة في الجلسات السابقة لمجلس الأمن، ويؤكد ذلك أن «بايدن» أصبح يدرك خطورة دعم «نتنياهو»، على مستقبله السياسي في الانتخابات الأمريكية المُقبلة، لذلك أصبحت ردود الأفعال الأمريكية مناهضة لجرائم رئيس وزارء حكومة الاحتلال.

ويجب أن ندرك أن موقف الإدارة الأمريكية، تجاه ما يحدث في غزة، ليس دعمًا لفلسطين، أو شعور بالذنب تجاه ما يحدث للمدنيين، إنما هي لعبة سياسية، ولولا اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، لما اتخذ «بايدن» هذا الموقف تجاه رئيس حكومة الاحتلال، ومن المؤكد أن الرئيس الأمريكي، يخطط في لمرحلة ما بعد «نتنياهو»، حال فوزه في الانتخابات الصعبة أمام ترامب، الذي أدلى بتصريحات عنترية، بأنه حال عدم فوزه سيكون هناك «حمام دم»، لذلك نأمل أن يكون صراع «بايدن» و«ترامب» في صالح القضية الفلسطينية.