نقيب المحامين الفلسطينيين يجتمع بنظيرته البرتغالية

وطن: اجتمع نقيب المحامين المحامي فادي عباس بالمحامية د. فرناندا دي ألميدا بينهيرو نقيب المحامين في البرتغال وعضو المجلس المحامية فيليبا سانتوز كوستا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس، لمواصلة تعزيز حالة التضامن والمناصرة الدولية في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

ورحب عباس بالنقيب فرناندا وقدم نبذة عن نقابة المحامين الفلسطينيين وآلية عملها والتحديات التي تواجه قطاع العدالة في ظل حالة العدوان والابادة المستمرة على قطاع غزة وفي الضفة الغربية، واستعرض حالة العدوان وجرائم الابادة في قطاع غزة وأشار الى تدمير المقر الرئيسي للنقابة في قطاع غزة والمقر الفرعي في خان يونس واستشهاد عشرات الزملاء المحامين، وبالتزامن مع ذلك قدم معلومات حول حالة الفصل العنصري في الضفة الغربية والاعتقالات والتي طالت من ضمنها اعتقال 13 محامي بينهم زميلة محامية وجميعهم رهن الاعتقال الاداري.

بدورها أعربت السيدة بينهيرو عن أسفها لما يحدث في قطاع غزة واستشهاد عشرات المحامين، وأكدت تضامن نقابتها مع نقابة محامي فلسطين في هذا الظرف العصيب.

وجرى نقاش عام حول العديد من المسائل المهنية واتفق الجانبين على تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق المصلحة للجميع وخصوصا في المجالات المهنية.

