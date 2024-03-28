بالكاتيوشا والبركان.. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال ومستوطناته

وطن: استهدف حزب الله في إطار رده على الاعتداءات على قرى الجنوب اللبناني، ودعماً وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة، مستوطنتي "غورن" و"شلومي"، بصواريخ البركان والكاتيوشا.

وبذلك، تكون المقاومة في لبنان تسجل، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، استخدام صواريخ البركان في استهداف المستوطنات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حريق ضخم في منطقة الجليل الغربي، جراء صلية الصواريخ الأخيرة من لبنان.

واستهدفت المقاومة، أيضاً، تجمعاً لجنود ‏الاحتلال، في محيط موقع جل العلام، بالأسلحة الصاروخية.

وأعلن حزب الله، عصر اليوم، استهدافه موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيقه إصابات مباشرة. وتم قصف "موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية"، محققةً إصابة مباشرة، بحسب بيانها.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت المقاومة استهداف مستوطنتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، رداً على مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية، بالإضافة إلى استهدافها قيادة كتيبة "ليمان" المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اعتدى، مساء أمس، على بلدتي الناقورة وطير حرفا، في جنوبي لبنان، مستهدفاً المدنيين والطواقم الطبية، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

المصدر:"الميادين"