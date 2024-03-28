إصابات في صفوف المستوطنين بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين بالأغوار

وطن: أصيب 3 مستوطنين على الأقل بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الخميس، على شارع 90 بالأغوار في مساره بالقرب من بلدة العوجا.

وبحسب المعلومات الأولية، أطلق مقامون النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا بأريحا، حيث أصيب 3 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن مجموعة من المقاومين استقلوا مركبة، وقاموا بإطلاق نار صوب حافلة للمستوطنين قرب العوجا، وتمكنوا من الانسحاب من المكان، حيث استنفر الجيش قواته في المكان ونصب الحاجز وشرع بتفتيشات واسعة بحثا عن المنفذين.

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت ين الطفيفة والخطيرة في عملية إطلاق النار استهدفت حافلة على شارع 90، ومن بين المصابين فتى (13 عاما)، أصيب بشظية في وجهه ووصفت حالته بالطفيفة، حيث نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وقالت مصاد عبرية ان مسلح أطلق النار على مركبتين وباصين على شارع 90 بالقرب من بلدة العوجة، وواصلت المركبات تحركها باتجاه المستوطنات.

وقالت الفرق الطبية ان مستوطن أصيب في حالة خطيرة وآخر في حالة طفيفة.

إضافة إلى ذلك، تم استهداف حافلتين مدرعتين لنقل الطلاب دون وقوع اصابات