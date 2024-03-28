قوات الاحتلال تقتحم مدينة ومخيم جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة ومخيم جنين.

وأكد مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال قوامها عشرات الآليات ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة والمخيم من عدة محاور، وأن قوات راجلة انتشرت في المخيم ومحيطة، كما نصبت قوات الاحتلال القناصة على أسطح البنايات، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا في محتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في المخيم وتطالب من بداخله عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم، وتهدد بقصف المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة خاصة من جيش الاحتلال كانت تسللت إلى المخيم، واكتشف أمرها ودارت اشتباكات، حيث دفعت قوات الاحتلال عقيها بتعزيزات عسكرية.