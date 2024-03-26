ثلاث عملاتٍ مؤهّلةٍ للنموّ بنسبة 500%: BONK وDOGE وDOGE20

يختبر سوق الكريبتو أوّل فترة هبوطٍ فعليةٍ في عام 2024، ولا مفرَّ من حدوثها في هذا السوق القائم على المخاطرة، وبالتالي لا تُعَد مصدرَ قلقٍ للمستثمرين، إذ عليهم فقط أن يُوجّهوا تركيزهم نحو العملات التي تمتلك أكبر فرصةٍ للانتعاش مجدّداً.



وها قد حان الوقت لاستطلاع سوق العملات التي تمرّ ببيعها المسبق، وبالأخصّ عملة الميم الجديدة DogeCoin20 (ذات الرمز DOGE20) التي يمكنها أن تتصدّر قطاع عملات الميم في حالِ تفوّقها على عملتي بونك (Bonk-BONK) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE)، إذ إننا نتوقّع أداءً جيداً لهاتين العملتين في عام 2024 ولكن يمكن لـ DogeCoin20 أن تكون الرابح الأكبرَ من هذا؛ وسنلقي الآن نظرةً على هذه العملات الثلاث وأدائها المُتوقّع في عام 2024 وأسباب قدرتها على النموّ بمعدّل 500%.



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عملة DogeCoin20: نسخةٌ صديقةٌ للبيئة من عملة دوجكوين يُمكنها التفوّق عليها

تصدَّرت دوجكوين سوق عملات الميم منذ يومها الأول عندما بدأت كنوع من المزاح، وسنتحدّث عن إمكانياتها لاحقاً في هذه المقالة، لكنّنا الآن سنتناول الأسباب التي تجعل Dogecoin20 في نظرنا خياراً استثمارياً أفضل.



تتمثّل أفضلية دوجكوين الكبرى في كونها الأولى من نوعها، وتستحقّ الإشادة لانطلاقها بحركة عملات الميم حتى لو كان الموضوع مجرَّد مزحةٍ في ذلك الوقت. وشهد العام الماضي تطوّراً كبيراً لسوق عملات الميم تجاوز كلَّ ما حدَثَ منذ نشأتها، فقد بدأت بيبي (Pepe-PEPE) حقبةً جديدةً لعملات الميم بفضل أدائها التاريخيّ الذي خلق أصحابَ ملايينَ من العدم، وظهَرت ابتكاراتٌ مذهلةٌ في القطاع منذ ذلك الوقت إلى جانب تحقيقه لجميع المعايير حتى تلك التي يبحث عنها أكثر المُستثمرين تشكيكاً.



وأتت أهمُّ التطوّرات عند إضافة الاستخدامات الوظيفية لمشاريع عملات الميم وأصبحت أشبهَ بالضرورة للمشاريع الجديدة، وقد تسبّب هذا بحدوث انقسامٍ في السوق بين المشاريع التي تعتمد الطريقة التقليدية بالاتكّال على شعبية العملة فقط والمشاريع التي تُضيف الاستخدامات الوظيفية إلى عملاتها أملاً بجذب المزيد من المستثمرين، ويدّعي نقّاد دوجكوين أنّها أصبَحَت في حالةٍ من الركود مقارنةً بسواها في هذا القطاع الذي يعجّ بالابتكار، حيث تُراهن دوجكوين على مستقبلها كوسيلةٍ دفع تقليديةٍ، إلّا أننا لا نعلم مدى إمكانية تحقيق ذلك.



من جانب آخر، تظهر مشاريعُ جديدةٌ في السوق مثل Dogecoin20 على أمل خطف مستثمري عملة الميم الأولى عالمياً، ويكمن الفرق الأساسيّ بين المشروعين في آليتي إثبات العمل (PoW) وإثبات الرهن (PoS)، إذ نعلم جميعنا طبيعة الانتقادات الموجّهة لبيتكوين بسبب استهلاكها العالي للطاقة، ولكن لا يمكن أن نغفل عن استهلاك دوجكوين ومدى قُربهِ من هذه المستويات الكارثية.



من ذلك، فإن استهلاك دوجكوين السنويّ للكهرباء يعادل استهلاك دولة الغابون (Gabon) بحسب موقع Digiconomist، وقد حاولت الولايات المتحدة التدخّل بعمليات تعدين بيتكوين بعد أيّامٍ من الموافقة على صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs)، ما يعني احتمالية الضغط على جميع المشاريع التي تتبع آلية إثبات العمل مستقبلاً.



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كيف تتفوّق هذه العملة الجديدة على نسختها الأصلية

تم بناء عملة Dogecoin20 على بلوكتشين إيثيريوم التي انتقلت في عام 2022 إلى آلية إثبات الرهن وخفّضت استهلاكها للطاقة بنسبةٍ تتجاوز 99%، ويبدو أن السوق يسعى للتحرّك بهذا الاتجاه فيما تعاني دوجكوين من مقارنتها بدولٍ كاملةٍ من حيث استهلاك الطاقة، ويسعى مشروع Dogecoin20 لبناء سمعةٍ حسنةٍ إلى درجة تخصيص جزءٍ كبير من معروض عملته للقضايا الخيرية، ويُدرك فريق المشروع أهمية الشهرة لنجاح عملات الميم، ويُعتقد أن الأعمال الخيرية هي أفضل طريقةٍ لتحقيقها.



في سياقٍ متصل، تمتلك عملة DOGE20 معروضاً ثابتاً يبلغ 140 مليار عملة؛ تم تخصيص 25% منها للبيع المسبق، وبهذا تتلافى العملة مشكلة المعروض الهائل التي عانت منها دوجكوين منذ إطلاقها، إذ يزداد التركيز على ندرة العملة في السوق عاماً بعد عام، وتتفوّق Dogecoin20 بوضوح -من هذه الناحية- على العملة الأصلية.



وسنتحدّث أخيراً عن آلية الرهن التي أصبحت جزءاً متعارفاً عليه في الأنظمة التقنية لعملات الميم الجديدة، حيث تتميز آلية إثبات الرهن -إلى جانب توفيرها للطاقة- بمنح فرصةٍ للمستثمرين لكسب عملاتٍ إضافية. وقد صمّمت Dogecoin20 آلية رهنها لضمان نجاحها على المدى الطويل، حيث سيتمّ منح مكافآتٍ أكبرَ لمدة الرهن الأطول، وسيتم تقديم الكثير من هذه المكافآت مستقبلاً لتُساعد باستمرارية المشروع وإقناع المستثمرين بالاحتفاظ بالعملة لمدةٍ أطول.



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عملة بونك (Bonk): المرشّح المثالي للشراء اليوم بسعرٍ منخفض

اتسمت عملة بونك (Bonk-BONK) بكونها من أفضل عملات الميم أداءً العام الماضي، حيث ارتفع سعرها بنسبةٍ تتجاوز 3,300% وكانت الأقوى أداءً على بلوكتشين سولانا (Solana) منذ إطلاقها؛ وتعاني العملة حالياً من نكسة السوق وشهدت تراجعاً بنسبة 17% خلال الأيام السبعة الأخيرة. وقد تعرّضت العملة لسقطةٍ أكبرَ في الـ 24 ساعةً الأخيرة إلا أنها تعافت منها. لكن رغم كلّ هذا، فقد حققت ارتفاعاً نسبته 70% في آخر 30 يوماً، وتشير البيانات -حسب بعض الخبراء- إلى إمكانية أن تكون العملة قد وصلت القاع حالياً، ولا بد أن تتجه نحو الأعلى فقط، ولم يكن هذا الأداء الضعيف مفاجئاً في ظلّ تراجع السوق بشكلٍ عام، وما يزال النموّ بمعدل 500% ممكناً في المستقبل.



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دوجكوين (DOGE): تبقى عملة الميم الأولى رغم عيوبها

لقد أسهبنا في انتقاد دوجكوين عند الحديث عن عملة Dogecoin20، إلا أنها تبقى واحدةً من أكبر العملات في سوق الكريبتو، ولطالما احتلت مرتبةً بين العملات العشر الأولى على موقع CoinMarketCap والمرتبة الأولى بين عملات الميم؛ لكنّها تُراهن بالكامل على قرار إيلون ماسك (Elon Musk) بجعلها وسيلة دفع لشركة تسلا (Tesla) أو منصة X (تويتر سابقاً)؛ ويمكن أن تنتهي العملة في حال فشل هذا الرهان، إلّا أنها قد ترتفع 500% على الأقلّ في حال نجاحِهِ وبدء الشركات الأخرى بقبولها كوسيلةٍ للدفع، ويعتمد الأمر في نهاية المطاف على توقعات المستثمرين لمستقبل هذه الخطوة.



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الخلاصة

يمكن لعملات دوجكوين وبونك الارتفاع بنسبة 500% بسهولةٍ في المستقبل، إلّا أن المرشّح الأقوى يبقى Dogecoin20 بدلالة النجاح الكبير لبيعها المسبق الذي تمكن من جمع أكثرَ من 3 مليون دولار خلال أقلّ من أسبوع، وقد تكون هذه العملة الأكثرَ جاذبيةً في السوق حالياً سواءً في قطاع عملات الميم أو سواه.