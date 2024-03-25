نقابة المحامين تشارك في لقاء دولي حول جرائم الابادة في قطاع غزة

وطن: شارك نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس في لقاء حول جرائم الابادة في قطاع غزة بتنظيم من رابطة المحامين التقدميين الديمقراطيين وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس وبحضور قانوني لمحامين ونشطاء من عدة بلدان حول العالم.

وقدم نقيب المحامين في مداخلته توصيفا حول جرائم الابادة المستمرة في قطاع غزة والتي ترتكب أمام مرآى العالم وعبر البث المباشر. وأشار الى تعدد أنماط الابادة في سياق تنويع وسائل القتل للشعب الفلسطيني تتعدى القتل المباشر وتمتد الى استراتيجية التجويع والحرمان من الامدادات العلاجية كأدوات تدفع نحو القتل البطيء لا سيما أن العديد من الوفيات تحققت نتيجة المجاعة وهناك الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانون من امراض مزمنة مثل السرطان ومرضى غسيل الكلى دون توفر اي شكل من اشكال العلاج.

كما وتطرق الى طبيعة ما تعرض له مبنى نقابة المحامين الرئيسي في غزة من تدمير واستشهاد عشرات الزملاء وعائلاتهم نتيجة القصف، وكذلك فصل حالة الفصل العنصري التي تفرضها قوات الاحتلال بالضفة الغربية وأثرها عمل القطاعات الحيوية بما في ذلك عمل قطاع العدالة نتيجة لتقييدات حرية الحركة والتنقل المفروضة من قبل الاحتلال، وكذلك أشار الى حملات الاعتقال المكثفة التي تقدم عليها سلطات الاحتلال في الأشهر الأخيرة بما في ذلك اعتقال اكثر من عشرة محامين ومن ضمنهم محامية زميلة وجميعهم رهن الاعتقال الإداري.

وشدد على الدور القانوني الذي يمكن لنقابات المحامين والمؤسسات القانونية والمحامين ونشطاء حقوق الانسان حول العالم أن يمارسوه في سياق المناصرة والمسائلة الدولية للاحتلال عن جرائمه، باعتبار أن هذا الدور هو من صلب المبادىء المقرة أمميا للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.