اقتحامات واعتقالات واعتداءات وعمليات تخريب في الشيخ جراح بعد إصابة مستوطنين

وطن: نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش تخللتها عمليات تخريب لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بعد عملية اطلاق النار التي اصيب فيها مستوطنان صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت بناية مخيم الصمود في الحي، وأجبرت قاطنيها على مغادرتها، لتفتيشها، بزعم البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على مستوطنين، حيث قامت بالاعتداء على عدد من الشبان.

واشارت الى ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من حي الشيخ جراح عرف منهم الفتى زكريا الجعبري، كما واقتحمت مسجدا في حي الشيخ جراح، وعاثت فيه فسادا.