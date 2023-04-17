تكية مخيم عايدة.. وجهة الفقراء في رمضان

وطن- رنا عوينة: للعام الرابع على التوالي تواصل تكية عايدة عملها الخيري في شهر رمضان المبارك، التكية أطلقتها جمعية الرواد للثقافة والفنون لتقديم خدماتها للعائلات مستورة الحال في المخيم ومحيطه من خلال طهي وتقديم الطعام، وهو ما دأبت الجمعية على فعله منذ عدة سنوات خلال جائحة كورونا.

وقال الدكتور عبد الفتاح أبو سرور مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون في حديثه لـ “وطن": إن التكية تأسست لأهداف إنسانية وهي مد يد العون لأبناء المخيم مستوري الحال حيث تأسست خلال جائحة كورونا واستمرت في العمل بسبب استمرار

صعوبة الأوضاع والظروف الاقتصادية التي يعيشها الناس، ما دفع الجمعية لإطلاق عمل التكية رغم الصعوبات المالية وعدم توفر التمويل والدعم الكافي لخدماتها، بسبب الكوارث في العالم سواء الحرب في اوكرانيا او الزلازل في تركيا وسوريا حيث توجهت الجهات الداعمة لهذه المواقع ومنحتها الاولوية.

وأكد أبو سرور أن الجمعية تعمل على إيصال الوجبات للناس حفاظا على كرامتهم لأن الهدف من التكية هو خدمة أبناء شعبنا.

وأضاف أن العام الماضي وصل عدد الوجبات في عامها الماضي إلى عشرين ألف وجبة، آملاً هذا العام أن يصل لعدد أكبر.

من جهتها قالت سلام العزة أمين سر الهيئة الادارية لجمعية الرواد إنه يعمل في التكية العديد من المتطوعين من ابناء المخيم وطاقم جمعية الرواد بشكل يومي على طهي وجبات رمضانية منذ ساعات بعد الظهر حتى ما قبل اذان المغرب حيث يعمل كل في مجال عمله من حيث الطبخ والتعبئة والتغليف وصولا لمرحلة التوزيع.