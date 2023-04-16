هل تحرك السعودية ملف المصالحة؟ .. الرئيس عباس يزور السعودية بالتزامن مع زيارة وفد من قيادة حماس

وطن: من المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس يوم غد الإثنين إلى السعودية، حيث سيجري مباحثات يوم الثلاثاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بسام الآغا لاذاعة "صوت فلسطين" أن الرئيس عباس سيبحث مع القيادة السعودية تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومقدساته.

وأشار الآغا إلى أن المباحثات ستتركز على العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وسبل التحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال.

وكانت مصادر إعلامية، قد كشفت عن زيارة وفد قيادي من حركة حماس للمملكة العربية السعودية يوم غدا الاثنين.

وذكرت المصادر أن وفد حماس القيادي يضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وقيادات أخرى.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يعقد وفد حماس إلى جانب تأديته للعمرة، لقاءات مع مسؤولين سعوديين، للتباحث في ملفات ثنائية هامة، أبرزها عودة علاقات حركة حماس مع السعودية، وإنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وقال مصدر في حركة حماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرياض ومن شأنها التمهيد لإنهاء التوتر بين الجانبين (حماس والسعودية).

ويبدو ان تزامن زيارة الرئيس محمود عباس، ووفد حركة حماس الى الرياض، ربما تكون خطوة مرتبة من قبل المملكة العربية السعودية، في محاولة لاعادة الجهود التي قد بذلتها سابقا في انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، علما ان حركتي فتح وحماس ابرمتا اتفاق مكة برعاية العاهل السعودي.