محافظة القدس: الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم ونحذر من محاولات الاحتلال تزوير الحقائق

وطن: قالت محافظة القدس، إن المسجد الاقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم، وإن كافة اجراءات الاحتلال في المسجد باطلة ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني المرابط والامتين العربية والاسلامية.

وأضافت المحافظة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة وقدسية المكان والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى لن تجدي نفعا ولن تستطيع فرض امر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات.

وأشارت إلى أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هي المرجع والاساس بما فيها الحق الخالص لدائرة الاوقاف الاسلامية بادارة كافة شؤون المسجد الاقصى المبارك.

وبينت أن دعوة وزارة خارجية دولة الاحتلال للأوقاف الاردنية لافراغ المسجد الاقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من اشكال الخداع والتضليل، الذي تمارسه حكومة الاحتلال، وتعديا على كل الاعراف والقوانين والحقوق التاريخية في المسجد الاقصى.

وأكدت الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية اقليميا ودوليا في اطار التنسيق الكامل لحماية القدس ومقدساتها، مشيدة بدور الأردن ملكا وحكومة بحماية القدس ومقدساتها ورفض هذا التدليس والخداع، مثمنة موقف منظمة التعاون الاسلامي الثابت تجاه القدس والمقدسات، وكافة الدول العربية والاسلامية التي اتخدت مواقف جدية وفعلية في مواجهة العدوان على الأقصى.

وجددت محافظة القدس التأكيد على "حقنا في الوصول والاعتكاف والصلاة في مسجدنا"، وحذرت مما تقوم به حكومة الاحتلال عبر اعلامها المسموم من تزوير للحقائق وانجرار البعض في اصدار بيانات تساوي بين الجلاد والضحية.

وحيت جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، خاصة أهلنا في العاصمة المحتلة بشيبها وشبابها ورجالها وحرائرها واطفالها والمرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى المبارك، الذين يدافعون باجسادهم وارواحهم عن مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين الاولى.