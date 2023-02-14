99 فلسطينياً قضوا إثر الزلزال في سوريا وتركيا حتى الآن

وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ارتفعت إلى 99 شهيداً.

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الثلاثاء، بأنه تم انتشال 5 فلسطينين في تركيا، علماً أنهم من سكان انطاكيا، وهم من فلسطينيي سوريا.

وأشار الديك إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.