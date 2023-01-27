قوات الاحتلال تقمع وتعتدي على تظاهرة اسنادية لمخيم جنين في مدينة حيفا

وطن: تظاهر أهال ونشطاء في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، ضد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيّمها، أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

وقمعت قوات الاحتلال التظاهرة في مدينة حيفا، واعتقلت شرطة الاحتلال 6 متظاهرين مساء، الجمعة، خلال تظاهرة نظمت في ساحة الأسير تنديدا بالعدوان على جنين.

واعتقلت عناصر شرطة الاحتلال المتظاهرين لرفضهم إنزال علم فلسطين خلال التظاهرة.

وقال النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ل إننا "أبناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين التاريخية وخارج الوطن شعب واحد ولدينا قضية واحدة".

وأضاف "نحن نتظاهر في حيفا لنقول إن ألم جنين هو ألم حيفا، هذه هي الفرصة لتوحيد إستراتيجية النضال الفلسطيني حتى نستطيع جميعا التصدي للحكومة الفاشية".

المصدر: عرب 48