المقاومة تقصف عسقلان وعدة مستوطنات وطيران الاحتلال يشن غارات على غزة

وطن: شن طيران الاحتلال فجر اليوم الجمعة عدة غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من قصف المقاومة بعدة صواريخ مدينة عسقلان والمستوطنات القريبة من قطاع غزة عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال امس في مخيم جنين.

وافادت مصادر فلسطينية ان طيران الاحتلال الحربي قصف فجر اليوم عدة مواقع ومراصد للمقاومة في انحاء قطاع غزة دون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات.

واشارت الى ان المقاومة تصدرت لطيران الاحتلال وردت باطلاق عدة صواريخ مضادة صوب طائرات الاحتلال التي اغارت على القطاع.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بأن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الجمعة لطيران الاحتلال في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وكانت المقاومة أطلقت المقاومة في غزة، اطلقت عدة صواريخ صوب عسقلان والمستوطنات الواقعة في محيط القطاع.

وزعم الاحتلال ان منظومة القبة الحديدية تصدت لعدد من الصواريخ واسقطتها فيما سقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وطالت عمليات قصف المقاومة مستوطنات اشكول وسديروت وكفار عزة، وعسقلان.

وفي أعقاب غارات الاحتلال سمع دوي صافرات الإنذار بمتسوطنات "غلاف غزة" عدة مرات، فجر اليوم الجمعة.