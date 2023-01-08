الاحتلال يسحب بطاقة "vip" من وزير الخارجية رياض المالكي

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين ان سلطات الاحتلال نفذت قرارها بسحب ما تسمى vip من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن.

واكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قرارها سحب ما تسمى بطاقة الVIP دون اعطاء اي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية.

من جهته اكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. احمد الديك أن تنفيذ هذا الاجراء التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، موضحا ان تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليست "تسهيلات" او " امتيازات" تمنحها السلطة القائمة بالاحتلال، وانما هي جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال اتجاه الشعب الفلسطيني.

واضاف السفير الديك بأن دولة الاحتلال هي التي يجب ان تعاقب بسبب انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وان هذه الاجراءات التي تستهدف القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وعموم شعبنا لن تثني القيادة الفلسطينية ووزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي عن قيادة هذا الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة، وتحقيق المزيد من الانتصارات لصالح الرواية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وصولا لتحقيق صحوة دولية حقيقية وفاعلة لاجبار اسرائيل انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها ووضع حد لافلاتها المستمر من العقاب.