دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على تحديد سقف سعر النفط الروسي

وطن: صرح المتحدث باسم مفوضية الطاقة الأوروبية، تيم ماكفي، بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل إلى اتفاق حول سقف سعر برميل النفط الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد يواصل العمل مع شركاء في G7.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي بروكسل: "نواصل العمل مع الشركاء الأجانب في مجموعة السبع، وكذلك مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة سقف سعر برميل النفط، حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق، سنواصل العمل".

وقبل ذلك أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا ليست مهتمة بمستوى سقف سعر برميل النفط الذي سيحدده الغرب، وشدد على أن بلاده ستبرم اتفاقات مباشرة مع الشركاء.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في بروكسل بأنه من المرجح أن تحدد أوروبا سقفا لسعر النفط من روسيا عند 62 دولارا للبرميل، على الرغم من دعوات بولندا ودول البلطيق لخفضه إلى مستوى أقل.

يذكر أن دول مجموعة السبع اتفقت على فرض سقف على أسعار النفط الروسي في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.