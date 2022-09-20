الاجهزة الامنية تعتقل المطلوب للاحتلال مصعب اشتية وسط غضب في نابلس وجنين ومواجهات مع الاجهزة الامنية

وطن: اكدت عائلة الشاب المطلوب مصعب اشتية اختطافه من قبل الاجهزة الامنية في مدينة نابلس مساء الاثنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جهاز الأمن الوقائي، اختطفت اشتية برفقة اثنين آخرين من وسط مدينة نابلس، وهو أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، نجا سابقا من عدة محاولات اغتيال.

وعقب انتشار الخبر ساد الغضب مدينتي نابلس وجنين.

ففي مدينة نابلس خرجت مسيرات من مخيمات المدينة (بلاطة، العين، عسكر) تطالب الاجهزة الامنية بالإفراج عنه، واشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا الشوارع، كما دعت مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس، إلى مسيرة احتجاج ضد اعتقال المطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتيه على دوار الشهداء في مدينة نابلس.

وخرج عشرات المسلحين في نابلس الى الشوارع وأطلقوا الرصاص في الهواء تعبيرا عن غضبهم من اعتقال اشتية.

ودارت مواجهات بين الاجهزة الامنية والشبان، حيث أفادت مصادر محلية إصابة شاب برصاص الامن الفلسطيني وسط نابلس.

وفي مدينة جنين، خرج كذلك عشرات المسلحين الى الشوارع مطالبين بالإفراج.

وقالت مصادر محلية ان الشبان أطلقوا وابلا من الرصاص تجاه مقر المقاطعة في المدينة