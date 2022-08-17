في أحدث استطلاع للرأي.. الفلسطينيون تواقون لوجود نظام ديمقراطي وإجراء الانتخابات العامة

وطن: أظهر أحدث استطلاع للرأي، أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بأن الفلسطينيين تواقون لوجود نظام ديمقراطي على الرغم من ردة فعل الشارع الفلسطيني التي أعقبت تأجيل الانتخابات العامة إلى اجل غير مسمى.

وبيّن الاستطلاع أن 74.8% من المستطلعة آراؤهم يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية، في حين يؤمن 78.6% منهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية.

علاوة على ذلك، فإن غالبية المستطلعة آراؤهم (70.1%) قالوا بأنهم سوف يصوتون في الانتخابات اذا ما تم إجراؤها، في حين أن 28.7% قالوا بأنهم لن يصوتوا.

وفيما يتعلق بالتركيبة الديمقراطية للأحزاب السياسية، فإن 75.8% من المستطلعة آراؤهم يرغبون برؤية انتخابات ديمقراطية على مستوى قيادات الاحزاب.

ووفق الاستطلاع، فإن الجمهور الفلسطيني يطالب بدور فعال للشباب الفلسطيني في أماكن صنع القرار.

وأظهر الاستطلاع أن 85.5% يؤمنون بقدرة الشباب الفلسطيني على لعب دور قيادي في الحياة السياسية. علاوة على ذلك 88.3% يرغبون برؤية الشباب الفلسطيني في اللجان المركزية والمكاتب السياسي للأحزاب والفصائل الفلسطينية.

للاطلاع على الاستطلاع، اضغط هنا

فيما يلي نص بيان مركز القدس للإعلام والاتصال: