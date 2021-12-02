الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي حسن الورديان لـ4 أشهر

وطن: جددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، الاعتقال الإداري للأسير القيادي في حركة حماس الشيخ حسن الورديان من بيت لحم للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 شهور.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المرشح لانتخابات المجلس التشريعي عن قائمة "القدس موعدنا" القيادي الورديان يوم الثلاثاء 6/4 بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأعادت قوات الاحتلال مداهمة منزل الأسير الورديان وأقربائه بعد أيام من اعتقاله، وتعمدت التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيه.

وتعتقل سلطات الاحتلال الأسير الشيح حسن الورديان "أبو محمود" (63 عامًا) داخل مركز الحجر الصحي في سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله.

والقيادي ورديان أسير محرر، وأمضى أكثر من (20 عاما) في سجون الاحتلال وهو قيادي في حركة حماس في محافظة بيت لحم وأحد مرشحيها في قائمة "القدس موعدنا".