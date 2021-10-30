مدينة طوباس بلا مواصلات داخلية، والمواطنون يطلبون بتوفيرها

وطن- سماح أبو صلاح: طوباس المدينة الوحيدة في الضفة الغربية التي تفتقر لمواصلات داخلية المعروفة بـ"السرفيس" والتي تسهّل على المواطنين التنقل بأقل تكلفة، فغيابها يدفع المواطنين للتنقل مشيا على الاقدام او عبر التكسي.

وطالب مواطنون بتوفير هذه الخدمة في المدينة للتسهيل عليهم التنقل بين مرافق المدينة وأحيائها.

ووفق بلدية طوباس، فإنها تبذل جهودها من اجل توفير هذه الخدمة في المدينة التي تتسع يوما بعد يوما وتتعدد الدوائر الحكومية والخدماتية فيها

وقال رئيس البلدية خالد سمير عبد الرازق، إنه خلال زيارته وأعضاء البلدية الأخيرة لوزير النقل والمواصلات تم وضع ملف المواصلات الداخلية على طاولته، بضرورة توفير عدد من الخطوط داخل طوباس ، بسبب توسع المدينة وإنشاء المستشفى الحكومي ووجود جامعة القدس المفتوحة.