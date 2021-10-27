مؤسسة أكشن إيد- الدولية تدين قرار الاحتلال بتصنيف ستة مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية كمؤسسات "إرهابية"

وطن: قالت مديرة البرامج والمشاركة الدولية في مؤسسة أكشن أيد الدولية آني الاسالدي، تعقيبا على قرار الاحتلال باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "ارهابية" ان " هذا قرار جائر يهدف إلى تقويض عمل مؤسسات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية ويسعى لمنع هذه المؤسسات من فضح الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي".

وقالت المؤسسة في بيان لها، "ان مؤسسة أكشن إيد الدولية تُعبر عن قلقها العميق إزاء هذا العمل كما ندين هذا التصنيف الذي يجرم عمل حقوق الانسان ويقمع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينيين ".

واعتبرت مؤسسة أكشن إيد الدولية، هذا الأمر بهذا الشكل من الهجوم إنتهاك للقانون الدولي الإنساني ويجب محاسبة إسرائيل على انتهاكه".

وعبرت المؤسسة عن تضامنها مع مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني ، داعية ندعو الدول الثالثة الأعضاء معارضة هذا القرار وممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه".

وقالت المؤسسة في بيانها ان هذا التصنيف يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال موظفي تلك المؤسسات ، وإغلاق مكاتبهم ، ومصادرة أصولهم ، وحظر تمويلهم والتعبير عن دعم أنشطتهم بشكل علني وعملهم في مجال حقوق الإنسان.

واكدت اكشن ايد ان هذه المؤسسات تعمل بشكل فاعل على توثيق انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والمحلية.