فيديو | "تطريز سوار".. مهارة وشغف يجمع بين التراث والحداثة

وطن- أفنان دويكات: سوار دويكات، شابة من نابلس تخرجت من كلية ادارة الأعمال، والتحقت بدورات عدة في إدارة المشاريع والتسويق الالكتروني، للتمكن من إدارة مشروعها الخاص بشكل صحيح، فجمعت بين المهارة والشغف والموهبة لإنشاء مشروعها "تطريز سوار" الذي يُعني بالتطريز الفلسطيني بطريقة مبتكرة وافكار خلاقة.

تقول: "أنا من الاشخاص الذين يحبون التطريز، ولدي رغبة بتواجد التطريز في كل بيت فلسطيني، بالإضافة لأهمية الاستقلال المادي لدى كل فتاة ووجود مورد مادي لها".

أما عن اقبال الناس على مشروعها، قالت: إن الإقبال جيد جدا وخصوصا انها تطرز على قطع غير تقليدية ليس فقط الاكسسوارات، مثل: فواصل الكتب والميداليات وقواعد الأواني، بالإضافة للكمامات خلال فترة الجائحة، وتعمل دائما على تطوير وابتكار قطع جديدة للتطريز عليها.

وعن الرسالة التي تريد أن توصلها من خلال مشروعها، تقول: "رسالتي هي كسر الصورة النمطية المتعارف عنها عن التطريز الفلسطيني بانه قديم او مرتبط بكبار السن، ولا يمكن ارتدائه الا بالمناسبات"، وتؤكد أن التطريز جزء من تراثنا الفلسطيني، ويصلح ان نرتديه في كل مكان، وبالإمكان استخدامه في عدة مناسبات ومقتنيات بحياتنا.