"السندباد الأعمى" يخوض الحرب والحب

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع رواية "السندباد الأعمى؛ أطلس البحر والحرب " للروائية الكويتية بثينة العيسى في نسختها الفلسطينية بالتعاون مع منشورات تكوين في الكويت، وصمم لها الغلاف يوسف عبدالله.

حيث تدور الرواية حول حادثةٍ عرضية واحدة، تشكّل تحولًا جذريًا ونهائيًا لمصائر شخصياتٍ كانت تتّسمُ بالاكتراثِ والحلمِ والتفاعل، فتؤول بعدها إلى مسوخٍ لا تشبه بداياتها أبدًا.

هذه رواية عن الحب والصداقة والخيانة، عن الالتزام السياسي والحرب، عن سقوط الشعارات وعن التناقضات في عالمِ فقد نقاءه إلى الأبد، حيثُ تنتهي تلك العناوين العريضة الى حيوات عبثية في عاديّتها. إنها رواية عن هؤلاء الذين ظنوا بأنهم مختلفين، ومسكونين بالالتزام والعقائدية، فإذا بحادثةٍ واحدة تقلبُ المشهد رأسًا على عقِب.

وتزامن صدور الرواية في فلسطين، ومشاركتها في معرض عمان الدولي للكتاب مع صدورها في عدد من الدول العربية حيث صدرت عن منشورات تكوين في الكويت وفي طبعتها المصرية عن مكتبة تنمية، وفي العراق عن دار الرافدين، وفي الجزائر عن دار ضمّة، وفي تونس والمغرب عن دار مسكلياني، حيث يأتي هذا العمل المشترك بين فلسطين والدول العربية في إطار تعزيز المكتبة الفلسطينية ورفدها بأحدث الإصدارات العربية، لما يشكله من اثراء في تعزيز الثقافة وحضور الكتاب في فلسطين.

بثينة العيسى كاتبة وروائية كويتية، حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وصدر لها روايات منها: "ارتطام"، "سعار"، "عروس المطر"، "تحت أقدام الأمهات"، "قيس وليلى والذئب"، "عائشة تنزل إلى العالم السفلي"، " خرائط التيه"، "نسيت أن أنسى"، "كل الأشياء"، ورواية سندباد الأعمى.

