المئات يشاركون بمسيرة الأعلام الفلسطينية في أم الفحم

وطن: شارك المئات من أهالي أم الفحم، في مسيرة الأعلام الفلسطينية، اليوم الجمعة؛ والتي جاءت بدعوة من القوى الوطنية والحراكات الشعبية والشبابية.

وانطلقت المسيرة من حي عين النبي في أم الفحم سيرا على الأقدام نحو حي الشاغور وسط المدينة.

ورفعت المئات من الأعلام الفلسطينية من قبل المشاركين، بالإضافة إلى ارتدائهم الكوفيات وإطلاق هتافات وشعارات وطنية فلسطينية.

وجاءت المسيرة ردا على اعتداءات الاحتلال المستمرة في الشيخ جراح، وسلوان، والمسجد الأقصى.

المصدر: (عرب48)