مقتل الشاب خالد نخاش بجريمة إطلاق نار في الناصرة

وطن: قُتل الشاب خالد عمر نخاش (19 عامًا) من الناصرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي بير الأمير في المدينة، فجر اليوم، السبت.

وحاول المسعفون إجراء عملية إنعاش لجريح بحالة حرجة بعد إصابته بأعيرة نارية، لكن الطاقم الطبي في مستشفى الناصرة الإنجليزي، اضطر إلى إعلان وفاته في نهاية الأمر.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تواطأت شرطة الاحتلال في محاربة الإجرام، وتصاعد عنفها ضد المواطنين العرب.

وبلغ عدد القتلى العرب في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 48 قتيلا.

المصدر: (عرب48)