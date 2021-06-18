"أم إسراء" حكاية امرأة أحبت الأرض فأحبتها وغمرتها بخيراتها

سلفيت- وطن- الغادية أبو حاكمة: استطاعت السيدة هند عياش "أم اسراء"، من قرية اسكاكا قضاء سلفيت، أن تكون مثالاً يحتذى به وقدوة للسيدة المثابرة والساعية للرزق ولتوطيد علاقة الشخص بأرضه ووطنه وخيرات بلاده.

فقالت عياش لوطن أنها تحاول أن يكون لاسمها نصيب من العمل والتسويق في مجال التصنيع الغذائي والمجال الزراعي في كل المواسم، بدايةً من موسم قطف العسل إلى موسم قطف الزيتون وما بينهما من مواسم.

وأوضحت عياش أنها تحرص على نقل كل خبراتها في هذا المجال وتقديمها على طبق من ذهب لبناتها الستة، اللواتي كبرن على رؤية والدتهن تزرع حباً مع كل غرسة تغرسها، لتنمو وتثمر خيراً لهن ولغيرهن.

وحول طبيعة عملها في الأرض، أوضحت عياش أن حديقة منزلها هي باب رزق واسع لها، من خلال زراعتها بأصناف عديدة من المزروعات، وتربية الكثير من المواشي والطيور فيها.

بالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر ان حديقتها هي المكان الذي تفرغ فيه طاقتها وتحسن من نفسيتها، ما يعود عليها بالكثير من السعادة والراحة والسرور لنفسها، ويزيد من تعلقها بالأرض والوطن.

وبينت عياش أن كل ما تنتنجه أرضها من ثمار وخيرات هو غذاء طبيعي عضوي مئة بالمئة فهي تحرص على ألا يصل للمزروعات وللحيوانات أي نوع من المواد الكيماوية مثل السماد الصناعي والرشوش وغيرها، مشيرة أن هذا الامر يضمن لها صحة وسلامة عائلتها وكل المواطنين الذين يشترون منتجاتها.

ووجهت عياش نصيحة لكل النساء بأن يستثمرن وقتهن وجهدهن بما يعود عليهن وعلى عائلاتهن بالخير والمنفعة ويؤمن مصادر رزق لهن ويزودهن بالطاقة الإيجابية.