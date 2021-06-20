جيش الاحتلال يلوح بتجدد العدوان على غزة خلال أسابيع

رام الله - وطن: بضعة أسابيع مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فشل خلالها جيش الاحتلال من تحقيق اي انجاز عسكري او سياسي، رغم آلاف القذائف والصواريخ التي صبها فوق رؤوس المدنيين في القطاع، ورغم ذلك تهدد حكومة الاحتلال الجديدة بتجديد العدوان على القطاع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيلتئم، اليوم، للمصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.

وأفاد تقرير القناة العبرية الـ13، بأن الكابينيت سيجتمع، اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول لرئيس وزراء الاحتلال الجديد، نفتالي بينيت، الذي سيترأسه منذ توليه مهام منصبه، مؤخرا.

ونقلت وسائل اعلام عبرية "أنه وفقاً لتقديرات سياسيّة في كيان الاحتلال فأن "إسرائيل" ستشن حربًا على قطاع غزّة خلال شهرين".

بدورها نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر "أمني إسرائيلي" كبير قوله :"أن "الحرب أو الأيام القتالية" ستكون خلال "أسابيع قليلة".

يشار ان جيش الاحتلال هدد قبل يومين انه سيرد بقوة على قطاع غزة في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه "مستوطنات الغلاف".