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3 شهداء وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

18.05.2021 09:14 PM
3 شهداء وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 شبان، متأثرين بجروح بالغة بالرصاص الحي في الصدر، والرأس، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في رام الله والبيرة والخليل.

وأعلنت الصحة عن استشهاد الشاب محمد اسحق حميد، متأثراً بجروح حرجة جداً أصيب بها بالرصاص الحي في الصدر عند مدخل البيرة الشمالي. واستشهاد الشاب اسلام زاهدة الذي قضى برصاص الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

يشار الى أن مجمل الإصابات التي وصلت مراكز العلاج في رام الله، 64 إصابة،6 منها وصفت بالخطيرة.

الشهيد أدهم فايز كاشف

الشهيد إسلام فياض زاهدة

الشهيد إسلام وائل برناط

الشهيد محمد اسحق حميد

 

 

 

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