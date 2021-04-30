ارتفاع على درجات الحرارة..

رام الله - وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 6-8 درجات مئوية، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما يوم غد السبت، يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو حاراً نهاراً ولكن بشكل أقل مما كان عليه الحال في اليومين الفائتين. ومع ساعات العصر يسود جو لطيف، ويصبح الجو منعشاً ليلا، خصوصا في المناطق الجبلية العالية.