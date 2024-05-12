عامان على رحيل المناضل فيصل الحوراني.. ولتستمر الحكاية

وطن: تمر اليوم الأحد (12.5.2024) الذكرى السنوية الثانية، لرحيل المناضل والمُفكر والكاتب والصحفي والمؤرخ وعضو المجلس الوطني الفلسطيني فيصل حوراني.

وتمر ذكرى رحيل المناضل الحوراني مع اقتراب الذكرى الـ76 للنكبة، وهي الذكرى ذاتها لتهجيره من قريته المسمية على السهل الساحلي الجنوبي من فلسطين المحتلة قرب قطاع غزة.

وتأتي هذه الذكرى مع نكبة جديدة تحل على الشعب الفلسطيني، حيث الإبادة الجماعية التي لم يسلم منها لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا إنثى، لا حجر ولا شجر.. تأتي هذه الذكرى مع نزوح وراء نزوح لم ينتهي، من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، لا يعرفون أين يولون وجوههم، وكأن الجرائم التي أُرتكبت بحق الأجداد تتكرر اليوم، لكن بطريقة أكثر بشاعة وإجرام على الهواء مباشرة وبتواطوء دولي وعربي.

مر عامان على رحيل المناضل حوراني، لكن أعماله الأدبية وكتاباته السياسية ومواقفه الوطنية والعروبية لازالت حاضرة، في وقت باع فيه الأعراب فلسطين بأبخس الأثمان وتكالبوا مع المحتل على ذبح شعبها.

وكتبت ابنته ليلى على صفحتها في "فيسبوك"، أن "هذا الموقع ليس تخليداً لذكرى والدنا فقط، ولا بكاءً على نكبتنا، بل هو دعوة للاستمرار في بث الحياة في سرديتنا الفلسطينية، ختم بها فيصل حوراني خماسيته دروب المنفى:لقد أسمعتك جل ما عندي...فدعني أسمع منك، بل دعني أرى فعلك أيضاً. ان بقية الحكاية عندك.

وأضافت: قد لا يزول الاحتلال بالكتابة وحدها، لكنه لن يزول دونها أيضاً.

وكتبت أيضا ابنته لمى الحوراني، على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم تمر الذكرى السنوية الثانية لوفاة الوالد الحبيب فيصل حوراني.. مضى عامان على رحيل والدنا الكاتب والصحفي الفلسطيني فيصل حوراني، ومضى ستة وسبعون عاماً على ترحيله من قرية المسمية، مسقط رأسه في شمال شرق غزة.

وأضافت: نحيي الذكرى الثانية لرحيل والدنا على وقع نكبة جديدة يتكبدها شعبنا في غزة اليوم. تتكرر اليوم المجازر التي هجرت والدنا قسرياً من فلسطين في العام 1948 إبادة جماعية، يشهدها العالم بأسره في بث حي للجريمة. نطلق هذا الموقع ليس احياءً لذكرى وفاة فيصل حوراني فقط، وانما لذكرى تهجيره القسري هو وشعبه من فلسطين التاريخية، أيضاً. التهجير المستمر حتى يومنا هذا.

يذكر أن فيصل حوراني كاتب وناقد سياسي فلسطيني، ولد في المسمية عام 1939 ، نزح مع أسرته إلى سوريا عام 1948 وتلقى علومه فيها.

شارك حوراني في تأسيس رابطة الطلاب الفلسطينيين ثم أصبح رئيسا لها عام 1964، وعمل في منظمة التحرير الفلسطينية ورئس قسم الدراسات الفلسطينية في مركز الأبحاث التابع لها، كما عمل أيضا في حقل الصحافة.

وللحوراني مؤلفات عدة عن المنفى وتاريخ عمله السياسي والنضالي، أبرزها: المحاصرون رواية/ دمشق 1973، بير الشوم رواية/ بيروت 1979، الفكر السياسي الفلسطيني دراسة 1980، سمك اللجة رواية/ دمشق 1984، الفكر السياسي الفلسطيني من 64 ­- 74 بيروت 1980، جذور الرفض الفلسطيني 1918 -­ 1948، العمل العربي المشترك وإسرائيل _ الرفض والقبول 44­67" قبرص 1989. وسيرته "دروب المنفى في خمسة أجزاء".

وفي الذكرى الثانية لرحيله، أطلقت عائلته موقعا إلكترونيا، يضم مؤلفاته ومقالاته ورسائله وجل أعماله الأدبية، تحت اسم "لتستمر الحكاية".. للدخول إلى الموقع يرجى الضغط هنا.