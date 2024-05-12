جيش الاحتلال يدمر ما تبقى من مطار غزة

وطن: دمرت دبابات جيش الاحتلال، أمس السبت، ما تبقى من مطار غزة الدولي شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع الذي يتعرض لحرب جيش الاحتلال المدمرة منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال شهود عيان إن قوات جيش الاحتلال نسفت ما تبقى من مبنى المطار الواقع شرقي معبر رفح في منطقة قريبة من الحدود المصرية، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مشاهد لنسف جيش الاحتلال ما تبقى من المطار، وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة تابعة لجيش الاحتلال تقف في منطقة قريبة من مبنى المطار قبل أن يتم نسفه وتتصاعد منه ألسنة الدخان.

وقال المراسل العسكري لهيئة البث العبرية الرسمية روعي شارون -عبر حسابه على منصة إكس- مرفقا مشهد النسف "مطار ياسر عرفات في غزة".

وافتتح مطار غزة الدولي يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وعمل لنحو عامين، قبل أن تغلقه قوات الاحتلال ضمن إجراء عقابي على اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 2000.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، دمر جيش الاحتلال محطة الرادار بالمطار والمدرج، لكن ساحته لم تتعرض لدمار بالغ آنذاك.

وفي يناير/كانون الثاني 2002، دمرت جرافات الاحتلال المدرج إلى أجزاء. وفي أثناء حرب لبنان صيف 2006، قصفت قوات الاحتلال المبنى الأساسي للمطار، وحوّلته إلى ركام.

ومنذ إغلاق المطار، عاد سكان القطاع لاستخدام معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، الذي تعرض لفترات طويلة من الإغلاق خلال السنوات الماضية، حيث يسافرون عبر مطار القاهرة المصري، بعد اجتيازهم معبر رفح.

ويأتي استهداف المطار ضمن عملية عسكرية بدأها جيش الاحتلال في مدينة رفح، الاثنين الماضي، تسببت في موجات تهجير قسري واسعة النطاق بسبب كثافة النيران، رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا متواصلة ومدمرة على غزة بدعم أميركي خلفت أكثر 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى محاكمة حكومة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.

المصدر: وكالة الأناضول