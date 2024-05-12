إصابة مواطنة بكسور في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

وطن: أصيبت مواطنة بكسور في اطرافها بعد اعتداء مستوطنين عليها اليوم الأحد، جنوب بيت لحم.

وافاد الباحث في شؤون الاستيطان حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين والذين يطلق عليهم "فتية التلال" اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنة كوكب مصطفى عايش (50 عاما)، من قرية ارطاس جنوبا، اثناء تواجدها في ارضها بخلة النحلة القريبة من قرية واد رحال، ما ادى الى اصابتها بكسورفي يديها وقدميها، ونقلت على إثر ذلك الى احد المستشفيات في بيت لحم.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين في منطقة خلة النحلة، وتمثل ذلك بتجريف اراضٍ واقتلاع اشجار وهدم غرف زراعية ومنع المواطنين من الوصول لارضهم والاعتداء عليهم.



