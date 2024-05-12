أبرز قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر الشروع في توطين الخدمات الصحية من خلال إعداد خطة تشمل تطوير البنية التحتية للخدمة الصحية

رام الله - وطن: أعلنت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 07 اليوم الاحد عن عدة قرارات أبرزها:

1. تشكيل لجنة خاصة لدراسة اختصاصات ومهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما يتواءم مع التشريعات السارية.

2. تجديد عقود موظفين على كادر وزارة الداخلية للعمل على تنظيم حركة السير في شارع قلنديا- القدس لمدة عام واحد، بهدف تخفيف الأزمة المرورية.

3. اقتصار تمثيل الحكومة في المؤتمرات والمحافل الدولية على رئيس الدائرة الحكومية أو الموظفين المفوضين من قبله في الدوائر الحكومية، على ألا تتجاوز المشاركة في أي مهمة عن شخصين اثنين بحد أقصى لكل مهمة.

4. الشروع في توطين الخدمات الصحية من خلال إعداد خطة تشمل تطوير البنية التحتية للخدمة الصحية، وتنظيم اتفاقيات شراء الخدمة لضمان تقديم خدمات صحية للمواطنين ذات جودة عالية.

5. تكليف اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة بإعداد إجراءات" الإجلاء الطبي للأطفال المصابين من غزة إلى خارج فلسطين، والمقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية".