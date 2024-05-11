طوفان الأقصى" في اليوم الـ219.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ويرتكب 4 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع

وطن: : يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في قطاع غزة، مع دخول "طوفان الاقصى" اليوم 219 على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في مدينة رفح جنوب القطاع، تزامنًا مع قصف مروحي ومدفعي عنيف، أدى لاستشهاد نحو 120 مواطنًا وإصابة العشرات، وفق لجنة الطوارئ المركزية في رفح.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن 28 شهيدا و 69 إصابة وصلت للمستشفيات إثر تلك المجازر، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة أنه تم العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ219: