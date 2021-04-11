في ذكرى النكبة.. الاحتلال يقرر إغلاق الضفة وغزة لبومبن

وطن: أعلنت دولة الاحتلال، اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية، وأيضاً إغلاق الحواجز في قطاع غزة لمدة يومين.

جاء ذلك، على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال ، الذي قال إنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة".

ويشار إلى أن الإغلاق، يبدأ يوم الثلاثاء 13/4 عند الساعة 19:00، وحتى منتصف ليلة الخميس/الجمعة.

ويأتي ذلك تزامناً مع ما يسمى بعيد "الاستقلال" لدى الاحتلال، والذي أُقيم على دماء الفلسطينين في ذكرى النكبة.