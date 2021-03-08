مصرع طفل بحادث دهس في قلقيلية

وطن: لقي طفل (10 سنوات) مصرعه اليوم الاثنين، إثر حادث دهس على الشارع الرئيسي وسط بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات الشرطة بوقوع حادث دهس من قبل مركبة لطفل كان يركب دراجته الهوائية على الشارع الرئيسي وسط بلدة عزون، وعلى الفور تم تحريك مركبة الإسعاف وخبراء حوادث السير في شرطة المرور ومركز شرطة كفر ثلث إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، ولاحقا أعلن الأطباء وفاته.

وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركوا إلى المشفى لإجراء ما يلزم بالتنسيق مع النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم توقيف السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث حسب الأصول.