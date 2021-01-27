الادارة الامريكية الجديدة تعلق بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات إف-35 للإمارات

وطن: علقت الإدارة الاميركية الجديدة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية ومقاتلات اف-35 للإمارات العربية المتحدة في إطار "مراجعة" قرار اتخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما افادت الخارجية الاميركية اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول في الخارجية "إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية" الإدارات الجديدة، موضحا أن الغاية منه "أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الاستراتيجية".

لكن القرار يبقى مفاجئا لأنه يشمل خصوصا ذخائر دقيقة وعدت بها السعودية ومقاتلات اف-35 بيعت للامارات مقابل اعتراف هذه الدولة الخليجية بدولة الاحتلال برعاية دونالد ترامب.

وتقود الرياض، الحليف القريب من الولايات المتحدة وخصوصا في عهد ترامب، تحالفا عسكريا ضد اليمن.

لكن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين ينددون منذ وقت طويل بالدعم الاميركي لهذا التحالف المتهم باستهداف مدنيين.

وكان الديموقراطيون اخفقوا في كانون الاول/ديسمبر في الحؤول دون بيع المقاتلات اف-35 لأبوظبي.

من جهته، تعهد وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن الاسبوع الفائت "وضع حد" للدعم الاميركي "للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن".

المصدر: (مونت كارلو الدولية)