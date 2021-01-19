الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين الفلسطينيين في موسكو

وطن: أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عقب مباحثات بين نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، وعضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر وعارف عرفان، استعداد روسيا لتسهيل جهود المصالحة الفلسطينية وتنظيم لقاء بين الفلسطينيين في موسكو.

وجاء في بيان الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء: "تم خلال اللقاء بحث آفاق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية. وأعرب الجانب الروسي عن دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القوى السياسية الفلسطينية الرئيسية بشأن إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني. في الوقت نفسه، تم تأكيد الاستعداد لمساعدة جهود توحيد الفلسطينيين من خلال عقد لقاء بين الفلسطينيين في موسكو".

هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، أن الاجتماع الفلسطيني- الفلسطيني في موسكو يجري إعداده وسيُعقد بعد تسوية الوضع المتعلق بعدوى بفيروس "كورونا" المستجد.

(سبوتنيك)