صالح رأفت: اجتماع فصائل منظمة التحرير الأربعاء القادم لبحث الخطوات المتعلقة بإجراء الانتخابات





وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت إنه سيعقد اجتماع لفصائل المنظمة الأربعاء القادم من أجل البحث في الخطوات بشأن إجراء الانتخابات.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش عدد من الخيارات من أجل مشاركة الفصائل في الانتخابات المقبلة في أيار 2021، كما بين أن أحد الخيارات المطروحة قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية مع العلم أن الانتخابات ستكون وفق النظام النسبي الكامل.

ونوه إلى أنه سيتم التباحث في الخطوات التي ستتلو الانتخابات وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية من كافة القوى التي ستفوز في الانتخابات التشريعية من أجل إنهاء الانقسام البغيض وإعادة اللحمة الوطنية على أرضية تضمن المشاركة لجميع أجزاء الطيف الفلسطيني.

وقال رأفت: "سيتناول الاجتماع آليات العمل من كل فصائل منظمة التحرير من أجل ضمان المشاركة الواسعة لأبناء شعبنا في الانتخابات في سائر محافظات الوطن وبالأخص في القدس الشرقية المحتلة بالتصويت وبالترشح كما جرى في السابق".

وأكد أن الانتخابات هي مخرج حقيقي لإنهاء الانقسام، وأن الفصائل تنتظر رد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آملا أن يشاركوا في انتخابات 2021 كما شاركوا في السابق، وكذلك شدد على أن البحث مازال جاريا مع حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح رأفت إلى أنه لم يحدد بعد موعد لقاء الأمناء العامين في القاهرة وأن مصر لم توجه دعوة لعقد الاجتماع، وأن الاجتماع سيعقد سواء في القاهرة أو كما عقد أواخر العام الماضي2020.