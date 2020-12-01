أطلقت مشروعها "محبو التمور" قبل عام.. السوادي تتغلب على البطالة بـ"تمر الشوكولاتة"

نابلس-وطن-عماد شاهين: بالاعتماد على ذاتها ودون الاتكال على أحد، أبت سجود السلوادي من بلدة تل قضاء نابلس أن تسير في ركب البطالة كغيرها من الاف الشباب الذين تخرجوا ولم يجدوا لأنفسهم فرص عمل، فسخرت خبرتها في مجال العلاقات العامة لإنجاح مشروعها Dates lovers)) لتجهيز التمور المحشوة بالمكسرات والمغطى بشكولاتة.

الفكرة تواردت لذهن سجود عندما قدمت التمر لزائري العائلة والأصدقاء كضيافة منزلية، لقت الإعجاب من مذاقها والدهشة من مكوناتها كونه منتج فريد من نوعه، جمعت ما لديها من خبرة وإمكانيات بسيطة وأدوات منزلية ماضيةً في بناء وتحقيق حلمها بشغفٍ وأمل.

عامٌ مضى من عمر المشروع الذي تكلل بالتميز والانتشار بشكل واسع بين محافظات الوطن، ليصبح منافساً للعديد من شركات الحلوى المرموقة، التفنن بالتصنيع والإتقان في تقديم منتوجاتها دفع الكثير من المؤسسات والبنوك لتقديمها كهدايا لموظفيها في المناسبات والأعياد.

وما يميز المنتج هو انتقاء أجود أصناف التمور، بأن تكون حبة التمر مناسبة مع الشكولاتة من حيث شكلها ونسبة رطوبتها، وأن تكون حاصلة على شهادة الجودة، وبالنسبة للمكسرات والحشوات بدخلها يتم اختيار الأفضل والمميز بالمذاق.

تقول السلوادي لوطن إنه كان لتخصصها العلاقات العامة دور كبير بالسير على الطريق الصحيح؛ حيث تلقت الكثير من المعرفة والخبرة في كيفية إنشاء وإدارة المشاريع بمختلف أحجامها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال للترويج لفكرتها.

وتطمح السلوادي أن يكون لها خط إنتاج وتسويق واسع النطاق ليس في السوق المحلي فقط بل خارج الوطن أيضاً، لتصبح علامتها التجارية الخاصة بمنتجها ضخمة وبمستوى عال، وألا يقتصر على التصنيع المنزلي والتسويق الإلكتروني المتمثل في العرض والطلب.

وطالبت السلوادي عبر وطن من المؤسسات والوزارات الشبابية بدعم أفكار الشباب الرياديين أصحاب المشاريع الصغيرة مادياً ومعنوياً وتطوير قدراتهم لتصبح على مستوى منافسة عالمية، كما وجهت رسالة لمن يمتلك فكرة ولم يبدا بها ان يشد العزم وينفذها وألا يستسلم للصعوبات وأن يتحدى الظروف حتى يصل لهدفه.





