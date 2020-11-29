مركز أفق للدراسات والأبحاث وشبكة وطن الإعلامية يطلقان مبادرة لنشر مقالات علمية قانونية لباحثين وباحثات من الشباب



وطن: قال مدير مركز أفق للدراسات والأبحاث إبراهيم عيد إنه في إطار مبادرة لترسيخ أسس البحث العلمي وتشجيع الباحثين والباحثات الشباب على الكتابة والنشر وتعميم المعرفة، يقوم المركز بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية بنشر سلسلة من المقالات العلمية التي تسعى إلى نشر المعرفة في مجالات مختلفة استنادا إلى أسس البحث العلمي السليم.

وتأتي هذه المبادرة لتشجيع مجموعة من الباحثين والباحثات طلاب الماجستير في دراسات القانون على الكتابة والنشر في إطار تدريبي يهدف إلى صقل هذه المهارات وتعميم المعرفة استنادا إلى أسس البحث العلمي والمنهجية البحثية.

كما تهدف هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة المعلومات والبيانات الخاصة بمواضيع القانون العام والقانون الخاص في إطار نشر وتعميم الفائدة على الجمهور المهتم والباحثين والدارسين لمثل هذه المواضيع الحيوية التي تعالج الكثير من القضايا التي تهم كافة المواطنين والمختصين على حد سواء.

وتأتي هذه المبادرة أيضا في سياق نشاطات مركز أفق للدراسات والأبحاث وشبكة وطن الإعلامية لتشجيع البحث العلمي والكتابة في موضوعات تحتاج إلى الدراسة والبحث وتصقل هذه المهارات نحو تعميق الفهم السليم بأسس البحث العلمي والنشر وتعميم المعرفة.

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