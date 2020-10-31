"التربية" واتحاد المعلمين يتفقان على انتظام الدوام غداً كالمعتاد

وطن: وقّعت وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين، مساء اليوم السبت، اتفاقًا يقضي بانتظام الدوام غدًا في كافة المدارس.

ودعت الوزارة في بيانٍ لها، كافة الهيئات الإدارية والتدريسية للانتظام في الدوام غدًا كالمعتاد، وفق خطة الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء دون تغيير.

منتصف الشهر الجاري، قرر الاتحاد العام للمعلمين وقف العملية التعليمية في المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد وذلك احتجاجًا على عدم انتظام صرف الرواتب.

وأضاف الاتحاد في بيان له إنه واعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 27/10 سيبدأ تعليم الطلاب عن بعد وعدم التوجه إلى المدارس.

وطالب الاتحاد وزارة التربية تنظيم دوام الموظفين الإداريين من خلال برنامج طوارئ يضمن استمرار عمل الدوائر، كما طالب الاتحاد الحكومة بإلزام شركات الاتصالات بعدم فصل خدمة الانترنت لإنجاح التعليم عن بعد، وطالب الحكومة بصرف الرواتب كاملة ودفع المستحقات المالية .

وأشار الاتحاد إلى أنّ "هذا الإجراء (تعطيل المدارس والتحول للتعليم عن بعد) سوف يستمر حتى تاريخ 12/11 لحين صدور بيان آخر".